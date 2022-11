Danimarca-Tunisia, probabili formazioni e dove vederla in tv

Di Marta Salmoiraghi

Alle ore 14(16 locali) all’Education City Stadium di Doha andrà in scena Danimarca -Tunisia come match del primo turno del Gruppo D.

Sfida inedita tra le due nazionali in questa competizione con un unico precedente nel 2002 in un’amichevole, prima del Mondiale in Giappone, vinto dai danesi 2 a 1.

Per entrambe le selezioni si tratta della sesta partecipazione alla fase finale della Coppa del Mondo e la Danimarca di Kasper Hjulmand, dopo la semifinale a Euro2020, sogna in grande.

Un sogno è anche quello di rivedere in campo Christian Eriksen dopo quel terribile 12 giugno 2021 in cui, durante il match contro la Finlandia, si accascia in campo colpito da un arresto cardiaco.

Sono ancora impresse nella memoria le immagini del cordone umano composto dai compagni, sotto la guida di Kjaer, uniti intorno al loro numero 10. Rivederlo in campo sembrava impossibile e invece oggi Eriksen ci sarà e poterlo rivedere con la nazionale è una delle storie più belle di questo Mondiale.

Ma vediamo ora le scelte tecniche dei due allenatori.

DANIMARCA (4-3-3): Schmeichel; Kristensen, Andersen, A. Christensen, Maehle; Delaney, Eriksen, Höjberg; Skov Olsen, Braithwaite, Lindström. Ct: Hjulmand.

A disp: Rönnow, O. Christensen, Bah, Nelsson, Kjaer, Stryger Larsen, Wass, Norgaard, Jensen, Skov, Damsgaard, Dolberg, Poulsen, Cornelius.

TUNISIA (3-5-2): Dahmen; Bronn, Talbi, Meriah; Dräger, Hannibal, Skhiri, Laidouni, Ali Abdi; Khazri, Msakni. Ct: Kadri.

A disp: Mathlouthi, Hassen, Kechrida, Maaloul, Ifa, Sassi, Ghandri, Ben Romdhane, Chalaali, Khenissi, Sliti, Jebali, Jaziri, Ben Slimane.

La partita sarà trasmessa in diretta su Rai2 e sulla piattaforma streaming RaiPlay.

ARBITRO: Cesar Ramos (Messico).

ASSISTENTI: Morin-Hernandez (Messico).

IV UOMO: Martinez (Messico). VAR: Guerrero (Messico).

ASS. VAR: Villarreal (Stati Uniti).

