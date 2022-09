Danilo Iervolino, Che lezione alla Juventus…

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ai microfoni di Sky Sport è tornato a parlare del pareggio allo Stadium. Queste le sue parole, che suonano come un’altra lezione di stile visto che la Juventus non ha mai ammesso gli errori del VAR a favore:

“Con la Juventus c’è stato un errore grossolano del Var, sia ben chiaro. L’ho subito condannato e la gestione di questo strumento deve far riflettere tutti noi presidenti. Visto che era stata una partita molto bella ho risposto ad una provocazione che avevo sentito. Eravamo pronti a rigiocarla e a goderci un altro spettacolo”.

Poi ha commentato la convocazione di Mazzocchi in Nazionale:

“Sono molto felice per la convocazione di Pasquale Mazzocchi. Parliamo di un ragazzo d’oro e un grande professionista. Ho puntato molto su di lui, temevo di perderlo in estate ma sapevo che prima o poi sarebbe potuto arrivare a giocare con la Nazionale italiana. Si tratta di un quinto di centrocampo forte a destra e a sinistra. Un giocatore davvero completo, ha un gran tiro. Ripeto, sono davvero molto felice per lui e per noi”.

