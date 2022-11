Daniele Adani: “Diego ha fatto battaglie scomode per onorare lo spirito del gioco”

L’ex calciatore e ora opinionista Daniele Adani ha rilasciato una lunga intervista al canale YouTube di Gianluca Gazzoli in cui ha parlato anche dell’amore per Diego Armando Maradona:

“Numericamente Messi ha fatto di più, ma Maradona aveva un carisma, un amore per il gioco e un senso di riconoscenza e di difesa per il calcio che lo ha portato sicuramente a lasciare il segno più di qualsiasi altro nella testa e nel cuore delle persone. Ha fatto battaglie scomode per onorare lo spirito del gioco attraverso la magia che aveva da offrire.

Io dico sempre che Maradona è stato l’unico politico che non ha tradito le promesse: ha promesso gioia e attraverso un pallone l’ha regalata. Da quando non c’è più, dal 25 novembre 2020 penso tutti i giorni a lui”.

