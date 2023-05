D’Amico, procuratore sportivo: “Osimhen secondo solo ad Haaland. Vi rivelo il top club interessato. Su Kamada…”

Le parole del noto procuratore sportivo sul possibile addio del bomber nigeriano. Il nove è nel mirino dei bavaresi

Andrea D’Amico è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il noto procuratore ha detto la sua sul possibile addio di Osimhen e dell’interessamento del Bayern Monaco per lui.

“Una stagione che per il Napoli è stata una cavalcata trionfale. Gli azzurri hanno dominato dalla prima giornata. Peccato per la Champions. Se ci fosse stato Osimhen la storia sarebbe stata differente.

Penso che il nove azzurro insieme ad Haaland sia il miglior centroavanti al mondo. Il listino prezzi con questi fenomeni non può esistere. Il prezzo lo fa chi acquista. Credo che 150 milioni siano base di partenza ottimale. Basta guardare quanto si è speso per altri calciatori.

Ricordiamo Pogba o Bruno Fernandes che al Novara non è mai esploso, venduto poi per più di 100 milioni di euro.

Non curo l’operazione Kamada dell’Eintracht con nessun club italiano. Al Napoli per la Champions manca davvero poco. Ma anche con Gattuso se non avessero pescato il Barcellona di Messi parleremmo di un club che poteva raggiungere le semifinali.

Dobbiamo dirlo il Napoli era in un momento no ed il Milan è stato più pronto. Dipenderà molto dalla rosa che costruiranno. Ma l’interesse del Bayern Monaco per il nove nigeriano è molto forte”.

