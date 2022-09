Damiani: “Sono più importanti le idee dei grandi nomi. Ndombele? Ha un problema! Su Kim e Koulibaly…”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Oscar Damiani, agente di mercato.

“Sono più importanti le idee dei grandi nomi. Il Napoli ha grandi idee, un grande direttore e una grande società che sa arrivare prima degli altri. È andato via Koulibaly, che era forte ma faceva tanti errori, e chi l’ha sostituito è più forte di lui.

Ci vuole competenza, complimenti al Napoli.

Siamo all’inizio di questo campionato, ma le sensazioni fanno ben pensare. Il Napoli ha delle alternative, per un campionato come questo lungo e con i Mondiali, che sono necessarie. Mister Spalletti ha dato una grande identità a questa squadra.

La squadra si sta comportando molto bene, gli acquisti sono stati giusti, c’è una forza di squadra. Simeone e Raspadori si sono rivelati giocatori forti e bravi. Ci sono tante squadre, l’Inter che può tornare ad essere competitiva, ma bisogna crederci.

I punti di distacco non sono tantissimi, ma Inter e Juve non hanno un’identità. La Juventus ha delle difficoltà, mancano anche i giocatori migliori come Pogba, però il campionato è ancora molto lungo e possono tornare ad essere competitivi.

Il grido d’allarme del calcio italiano è questo: se ci sono il 70% di giocatori stranieri che giocano qui, come possiamo essere competitivi?.

Ndombele ha un problema caratteriale, ma a Napoli sono bravi. Se il francese sta bene può essere una risorsa in più.”

