Damiani santifica l’acquisto di Anguissa: “Al Napoli mancavano i suoi centimetri”

Oscar Damiani ha attraversato il calcio italiano dagli anni ottanta in poi. Prima imperversando in fascia, come funambolica ala destra, anche di Napoli e Juventus. Poi come procuratore.

Una conoscenza enciclopedica dell’italico pallone e non solo, quindi. Che ha espresso ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”.

L’attualità racconta di una Napoli che ribalta la Juve con l’ultimo arrivato all’ombra del Vesuvio, nonchè, con un cambio in uscita dalla panchina: Anguissa e Ounas.

“Due giocatori che conosco bene. Anguissa è un giocatore con grande fisicità, gioca meglio la profondità con passaggi importanti. Al Napoli mancavano un po’ di centimetri. Ounas nell’uno contro uno rinforza le fasce..“.

Questo invece il giudizio di Damiani sul campionato, dopo le prime tre giornate.

“Mi sorprende l’avvio della Juventus. Allegri ha avuto dei problemi, la squadra si riprenderà. Il Milan sicuramente ha fatto un buon lavoro. Ritengo che, a parte Ibra, non abbia campioni. Ma è una squadra organizzata, con una società forte dietro. I ragazzi presi non sono campioni sulla carta ma si sono integrati bene. La sorpresa è Tonali, ha molta più confidenza ed è più sicuro. Lui è l’acquisto più importante di questo Milan...”.

Il noto agente, invece, ha una certezza rispetto alla vera sorpresa di questo scorcio di stagione.

“La Fiorentina ha un allenatore molto bravo, forse non sarà il più simpatico al mondo per certi comportamenti, ma è molto bravo e preparato, dà un gioco alla squadra. La società è forte: la Fiorentina potrebbe essere la sorpresa positiva del campionato”.

