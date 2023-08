Dalla Turchia: “Offerta di 15 milioni del Napoli per Torreira!” Adl cerca il vice Lobotka

Dalla Turchia arriva la notizia di un’offerta del Napoli al Galatasaray per Lucas Torreira. La lancia l’account Twitter Futbol Sokağı. Il club di De Laurentiis avrebbe proposto 15 milioni per il centrocampista della nazionale uruguayana. Il club turco sarebbe disponibile all’affare. Si attende l’ok del giocatore, al quale il club partenopeo ha chiesto di dare una risposta in tempi brevi.

“Il Napoli ha offerto al Galatasaray 15 milioni di euro per Lucas Torreira. Il Galatasaray attende con impazienza il trasferimento. Si attende la risposta di Lucas Torreira che deve approvare il trasferimento, ma il Napoli gli ha chiesto di rispondere in breve tempo”.

Napoli Lucas Torreira için Galatasaray'a 15 milyon € teklif etti. Galatasaray transfere sıcak bakıyor ancak Galatasaray parades ve fred ikilisinden birisini transfer edebilirse Lucas Torreira transferine onay verecek ancak Napoli kısa sürede cevap vermesini istedi. pic.twitter.com/HCS0ktvu4W — Futbol Sokağı (@futboSokagi) August 5, 2023

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati