Dalla Spagna: “Lo stanno “soffiando” al Napoli”

Clamorosa notizia arriva direttamente dalla Spagna. Marca, autorevole testata iberica, riferisce quanto segue su Giovanni Simeone, che sembrava vicino a vestire la maglia azzurra, vede l’inserimento “A Gamba Tesa” del Borussia Dortmund, che sembra essere in vantaggio per l’acquisto del Cholito!

“Il Borussia Dortmund accelera la corsa per Giovanni Simeone. L’ingaggio dell’attaccante argentino entra nella sua fase decisiva e in questo momento è il Borussia la squadra in vantaggio per prenderlo. Anche se la Juventus è una seconda opzione da non escludere”.

Il quotidiano spagnolo continua …

“Il Borussia era già alla ricerca di un attaccante sul mercato, ma l’incidente di Haller (colpito da un tumore ai testicoli) ha reso urgente l’acquisto di una punta. E il figlio del Cholo è il prescelto. Giovedì prossimo, infatti, il club tedesco si recherà in Italia per cercare di finalizzare l’acquisto dell’attaccante, anticipando così gli altri club interessati. Fra i quali anche Siviglia e Napoli. Ma tutte le altre opzioni stanno per sfumare, vista la determinazione del Borussia Dortmund di completare l’operazione il prima possibile”

