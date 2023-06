Dalla Germania, Osimhen si al Bayern.

I bavaresi avrebbero strappato il si del calciatore, ma la richiesta di De Laurentiis, resta alta.

Dalla Germania sono sicuri, che l’attaccante nigeriano, avrebbe già dato il suo ok, alla società di Monaco.

Secondo Sport1, manca ora solo l’accordo tra le due società. Dettaglio non di poco conto, vista la valutazione che De Laurentiis fa del suo calciatore.

Il Bayern aveva individuato in Harry Kane, il suo primo obiettivo. Dopo il no ricevuto dal Tottenham, i bavaresi hanno virato sull’attaccante del Napoli, strappando alla fine l’ok, dell’attaccante.

Secondo i media tedeschi, ci sarebbero altre ragioni, per le quali il numero 9 azzurro, gradirebbe il trasferimento in Germania. La sua compagna è originaria di Wolfsburg, dove vive e per Victor, sarebbe un’opportunità per avvicinarsi alla famiglia.

La palla ora passerebbe al club azzurro, che non vuole fare sconti, così come hanno fatto gli Spurs, fissando a 70 milioni, il prezzo per Kane.

De Laurentiis non sarà da meno, per il Presidente del Napoli, il costo di Osimhen è di 150 milioni, non un euro di meno.

Nel caso di cessione del nigeriano, sono quattro i profili attenzionati. David del Lille, Hojlund dell’Atalanta, Moffi del Nizza e El bilal Toure’, ultimo nome emerso, attaccante ventunenne dell’Almeria.

Il Napoli però continua a lavorare, per il rinnovo del suo attaccante. In settimana è previsto un nuovo summit con Calenda, per alzare l’offerta sull’ingaggio, con inserimento di una clausola rescissoria.

La vicenda andrà avanti ancora un po’ di tempo, anche se la data del ritiro si avvicina. Se Osimhen partirà con la squadra per Dimaro, difficilmente poi, acconsentirebbe ad un trasferimento.

