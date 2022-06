Dall’ Inghilterra: “Anche Conte ci prova per Osimhen, a riportarlo e’ il The Sun”

Il tabloid The Sun, che riporta le dichiarazioni di Calciomercato .it, del giornalista Lorenzo Amuso, parla di un’interessamento del Tottenham per Victor Osimhen. Sembra che Conte voglia usare i soldi della Champions per affondare il colpo e garantirsi le prestazioni del Nigeriano.

Ma per ora, l’offerta giunta al Napoli non supererebbe i 51 milioni di euro, fatta dall’ Arsenal, chiaramente lontana dalla richiesta del Napoli, che chiede 100 milioni. Ma sembra che gli Spurs, oltre che i Gunners, vogliano riprovare in modo piu’ convincente. Lo sapremo nei prossimi giorni.

