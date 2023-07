In Serie A stanno capendo in fretta che i petrodollari sono diventati una variabile impazzita con cui bisogna necessariamente confrontarsi in ottica mercato. Ormai la ricca e opulenta Arabia s’è trasformata nel salotto buono degli affari calcistici.

I sauditi, infatti, hanno deciso di fare la spesa in Italia. Negli ultimi giorni, dunque, non solo l’Al-Hilal, dove giocherà pure Kalidou Koulibaly, ha strappato Milinkovic-Savic alla Lazio. Ma messo gli occhi addosso anche su Piotr Zielinski.

Ovviamente, il Napoli non è ancora del tutto convinto a cedere la mezzala polacca. Tuttavia, qualora arrivasse davvero una proposta irrinunciabile, tipo quella che ha convinto Lotito a lasciar partire il Sergente in cambio di 40 milioni di euro, allora dalle parti di Castelvolturno comincerebbe a riflettere sulla possibilità di dare l’assenso al trasferimento.

Cifre fuori mercato

Insomma, a complicare la strategia della società partenopea circa l’eventuale rinnovo di Zielinski, in scadenza il prossimo 30 giugno, potrebbe intervenire una improvvisa pioggia di milioni, destinati a rimpinguare sia le casse del club azzurro, che il conto in banca di Piotr.

Senza paura di essere smentiti, se la Saudi Professional League facesse da calamita, è certo che il Napoli non potrà mai spingersi a certe cifre: per esempio, l’Al-Hilal garantirà circa 20 milioni di euro a stagione per tre anni a Milinkovic-Savic.

In attesa dell’offensiva decisiva già nei giorni a seguire, il destino di Zielinski si intreccia con le scelte di vita operate da Milinkovic-Savic. In effetti, la Lazio intende investire sul mercato per rimpiazzarlo, così da accontentare Sarri, che in cima alla lista dei desideri ha messo proprio il 29enne centrocampista, allenato per un campionato a Empoli e due a Napoli.

In ogni caso, difficile immaginare che De Laurentiis mitighi le pretese: la sua richiesta sarà di almeno 25 milioni di euro.

