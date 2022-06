D’Agostino sul mercato: “Bernardeschi porterebbe mentalita’ vincente”

Gaetano D’Agostino, ex centrocampista dell’Udinese, e intervenuto alla radio ufficiale del Calcio Napoli, e parlando di Bernardeschi si esprime cosi:

“Bernardeschi? Lo vedrei bene al Napoli. Ha sempre giocato per vincere alla Juventus e quindi darebbe anche una mentalità vincente. E’ sempre stato abituato a lottare per lo scudetto, per la Champions League, quindi mi piacerebbe”.

