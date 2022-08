D’Agostino: “Nessuno come il Napoli in Serie A. Su Lobotka…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, con Alessandro Montano e Giovanni Annunziata è intervenuto l’allenatore ed ex giocatore Gaetano D’Agostino che ha parlato del centrocampo del Napoli, focalizzandosi soprattutto su Stanislav Lobotka.

Di seguito le dichiarazioni dell’ex calciatore e allenatore Gaetano D’Agostino:

“Per me Lobotka è il miglior regista del campionato italiano. Mi ricorda Pizarro, è un giocatore fortissimo. Finalmente si capisce che nel calcio ci sono i Milinkovic-Savic forti e alti 1.90, ma anche i Lobotka alti 1.60 e forti ugualmente. Il calcio sta andando solo sull’agonismo e sulla fisicità, Lobotka è l’esempio lampante che se sai giocare puoi essere anche alto un solo metro. Sto girando i settori giovanili: fanno giocare solo ‘stangoni’ di due metri, mentre scartano i più piccoli seppur talentuosi. Grazie a Dio ci sono i calciatori come Lobotka che dimostrano il contrario“.

Sul centrocampo del Napoli

“Nella gestione della palla è più forte anche di quello dell’Inter, è completo e si assortisce perfettamente. Fiorentina-Napoli si deciderà proprio a centrocampo, anche se gli azzurri hanno più qualità e capacità. Il Napoli parte 4-3-3, ma Zielinski è il vero jolly: ha libertà di svariare per il campo e accompagnare anche Osimhen. Zielinski è un giocatore anarchico, può fare tantissimi ruoli. L’importante che sia funzionale in fase di non possesso, poi in quella di possesso può fare quello che vuole”.

Su Spalletti

Lo stimo molto, per principi e idee di gioco. Ha preso giocatori di grande prospettiva e fa bene a gestire gli entusiasmi, soprattutto su Kvaratskhelia. Una cosa è certa: come gioca il Napoli in Serie A, non gioca nessuno. Già lo scorso anno. Fare un cambio radicale e partire così bene, significa che Spalletti ha lavorato splendidamente in precampionato”.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati