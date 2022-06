Da Udine: Deulofeu-Napoli, In dirittura d’arrivo…ma Spalletti frena

Gerard Deulofeu ed il Napoli, presto si uniranno, e quanto scrive Il Messaggero Veneto, che parla di accordo gia raggiunto ormai tra Pozzo e ADL, anche se l’allenatore Spalletti sembra non esser soddisfatto per l’arrivo dello Spagnolo, all’ ombra del Vesuvio:

“Chissà come la metterebbe in scena il grande Eduardo De Filippo, che del teatro era un maestro, la nuova commedia che si sta profilando a Napoli. Dal Vesuvio al Golfo, infatti, è stato annunciato che l’allenatore dei partenopei Luciano Spalletti non gradirebbe lâ acquisto di Gerard Deulofeu, il 10 dell’Udinese che la sua società sta trattando più o meno velatamente da un mese a questa parte per sostituire il partente Insigne, tra continui contatti e offerte (l’ultima è di 18) fino a scomodare pure i due patron Aurelio De Laurentiis da una parte e Gianpaolo Pozzo dall’altra, che si sono sentiti al telefono pur di arrivare a una reciproca soddisfazione con una trattativa annunciata in dirittura di arrivo“.

