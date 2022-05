Da Torino: “Il vero stimolo di Juric, sara’ riprendersi i punti persi all’ andata”

Torino -Napoli, gara in programma Sabato alle ore 15, presenta gli azzurri con l’intento di mantenere il terzo posto, ed il Toro che cerca “Vendetta” per il pari mancato dell’ andata, questo il commento giunto da Torinogranata.it:

“La sfida di sabato tra Torino e Napoli non porta particolari ambizioni di classifica per le due squadre, che vorranno però cercare di chiudere al meglio la stagione. Inoltre per la squadra di Juric ci può essere la sconfitta di misura subita all’andata al Maradona il 17 ottobre: una partita molto equilibrata, nella quale i granata avrebbero meritato almeno un pareggio ma vennero beffati nel finale dal gol realizzato da Osimhen all’81′”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI

SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati