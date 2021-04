Da SuperLeague a Supercalifragili il passo è stato brevissimo

Non sono passati nemmeno tre giorni dalla nascita della SuperLeague ed il progetto fa già acqua da tutte le parti. Con tifosi in rivolta, capaci di girare le spalle alla squadra del cuore. E azionisti nient’affatto convinti di ratificare l’adesione, addirittura pronti a sfiduciare i loro stessi dirigenti.

Insomma, pare davvero che, com’è nata, si possa avviare mestamente a chiudere i battenti la creatura pensata dalla Casta.

La costituzione di una nuova competizione, governata autonomamente dai club fondatori, era sicuramente un sistema malsano. Specialmente se consideriamo quanto sia tutt’altro che meritocratico imporre, in maniera unilaterale, la trasformazione del format relativo alla principale competizione per club, attraverso una decisione presa da una ristrettissima lobby.



Il calciatori del Leeds, prima di scendere in campo contro il Liverpool, squadra fondatrice della SuperLega, ma attualmente fuori dalla prossima Champions, hanno effettuato il riscaldamento indossando una maglia con la scritta: “Guadagnatela”.

D’altronde, l’egoismo, associato alla voglia di appartenere all’élite dei Baroni feudali che intendevano comandare il “sistema calcio” mirava proprio a derubricare la gloria maturata sul terreno di gioco a fenomeno di contorno. Quasi passeggero o secondario.

Eppure, all’interno di un contesto dove, da anni, il business conta più dell’aspetto agonistico, chi mette il danaro tiene voce in capitolo. E se ne può cacciare molto di più, rispetto alla concorrenza, tendenzialmente vince. Magari non convincendo appieno. Ma comunque, è maggiormente facilitato rispetto alla concorrenza nel raggiunge l’obiettivo prefissatosi.

Una ritirata strategica per transare un accordo

Nondimeno, tutti hanno sottolineato l’aspetto amorale dello scisma. Fossilizzandosi a parlare solamente di soldi. Ben pochi, però, hanno voluto approfondire quello meramente agonistico. Come se del calcio giocato non fregasse nulla a nessuno.

E invece, tra i 12 club della SuperLeague, comparivano tre semifinaliste di Champions e due di Europa League. In effetti, con la loro diaspora, la Uefa di colpo, finiva in netta minoranza.

Paradossalmente, senza quelle squadre, le Coppe organizzate dal massimo organismo deputato a governare il calcio in Europa, avrebbero perso valore ed appeal.

In quest’ottica, deve essere interpretata la minaccia di sanzionare severamente, con pene draconiane, i Padri Fondatori, minacciandone l’esclusione da campionati nazionali e Coppe europee. Arrivando a ventilare l’ipotesi di estendere il divieto di convocare nelle Nazionali i giocatori delle squadre che avessero partecipato alla nuova competizione.

Dunque, verrebbe da dire: meno male che non si è arrivati allo scontro frontale. Disinnescando sul nascere il braccio di ferro tra Baroni Feudali ed Istituzioni calcistiche.

In realtà, l’impressione è che facendo retromarcia, i 12 scissionisti abbiano preferito, piuttosto che dare battaglia, attuare una ritirata strategica. Magari funzionale ad aprire successivamente una trattativa.

Una strisciante sensazione, al momento non avvalorata da alcuna prova. Tuttavia, gli indizi sono tanti, convergenti nella medesima direzione. Ovvero, vedere accomodati attorno allo stesso tavolo i protagonisti di questo teatrino dell’assurdo.

No alla SuperLeague, si alla riforma dei campionati

Il fatto è che le società sono pienamente consapevoli di avere il coltello dalla parte del manico. Nonché, sicure di interagire con organismi sensibili al danaro. Ergo, una diversa spartizione degli utili, con percentuali meno sperequate a sfavore dei club rispetto a quelli percepiti dalla Uefa, potrebbe cassare per sempre (o quasi…) le velleità di secessione di taluni ricconi della pedata.

D’altronde, basterebbe ricordare dove si giocherà il prossimo Mondiale, con le polemiche relative allo sfruttamento della mano d’opera straniera, impiegata nei lavori per la costruzione degli stadi. Oppure il velo di omertoso silenzio calato sul mancato rispetto dei diritti delle donne all’interno del paese organizzatore.

Senza trascurare poi, la sottigliezza di aver allargato la Champions a 36 squadre, moltiplicando i potenziali utili per la Uefa.

Anche lo spauracchio dell’esclusione dalle Nazionali è una sterile minaccia, paventata a poche settimane dagli Europei. Una sorta di non senso della Fifa. Che, dal canto suo, ha imposto un torneo inutile come la Nations League, in piena pandemia.

In definitiva, presidenti di società, Uefa e Fifa sono tutti accomunati dallo stesso principio: “pecunia non olet…”. E se il denaro non ha odore, il puzzo del compromesso già si sente in lontananza.

Resta da risolvere soltanto una questione. L’effettiva mancanza di competitività dei singoli campionati nazionali. La cui formula attuale, nelle cd. Fab Five, le cinque principali Leghe europee, è veramente improponibile. Se vincono costantemente Juventus, Psg e Bayern Monaco, c’è qualcosa che non va. La Premier nelle ultime quattro stagioni è un discorso chiuso tra Manchester City e Liverpool. La Liga poi vive del perenne duopolio tra Barca e Real.

Le strade da percorrere, quindi, sono due: rendere forti economicamente la stragrande maggioranza dei competitors, magari attraverso una più equa distribuzione dei diritti televisivi. Al momento, una vera utopia.

Oppure pensare all’introduzione dei playoff. Da associare, però, ad una radicale riforma dei campionati.

Nel frattempo, i tifosi hanno tirato un bel sospiro di sollievo per lo scampato pericolo…

