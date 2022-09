Da Sabato si riparte, Per il Napoli comincia Ottobre Rosso!

Dal Toro al Sassuolo tutto d’un fiato. Ben otto le gare che dovrà disputare il Napoli da sabato prossimo fino al 29 di ottobre. Si comincia, infatti, con i granata per finire con gli emiliani. Nel mezzo ben tre partite di Champions, un derby del Sole con la Roma all’Olimpico e i match con le provinciali Cremonese, e Bologna. Praticamente non ci sarà sosta per la squadra di Spalletti. Un tour de force che farà capire veramente cosa potranno fare Di Lorenzo e soci in questa stagione particolare. Che si fermerà, causa Mondiali, il 12 novembre per poi riprendere il 4 gennaio. I partenopei, dunque, riprendono da primi in classifica l’ottava giornata consapevoli che battendo i granata di Juric resteranno in vetta. Ma non sarà facile perché sono partiti in 14 per le Nazionali e sono quasi tutti titolari. C’è ancora Osimhen infortunato e nella lista degli indisponibili si è aggiunto anche Politano che si è fatto male contro il Milan. Il nigeriano dovrebbe andare in panchina con la Cremonese per poi riprendersi il posto da titolare già con l’Ajax in Olanda

A proposito di Europa. Con le tre partite internazionali in agenda il Napoli può seriamente passare il turno senza aspettare la sfida in casa del Liverpool di novembre. Con i sei punti in classifica, in caso di vittoria con l’Ajax martedì prossimo, la qualificazione sarebbe già messa in cassaforte. Pure perché sempre con gli olandesi ci sarà il match interno sette giorni dopo a Fuorigrotta. Comunque, gli ottavi non possono assolutamente mancare e sarebbe un primo obiettivo fondamentale per Spalletti. Viste le premesse estive nessuno dava il Napoli come favorito del proprio girone. Anche in virtù di avversarie di un certo livello. Poi il 4-1 con i Reds ha cambiato tutto. E il 3-0 a Glasgow con i Rangers ha confermato la forza di un gruppo che non vuole smettere di stupire.

Sono 17 i punti in campionato del Napoli. Cinque vittorie e due pareggi è il cammino partenopeo. Il pari interno con il Lecce grida vendetta altrimenti a quest’ora la vetta sarebbe solitaria e non in condominio con l’Atalanta. Il mese di ottobre prevede quattro partite contro formazioni che pensano più a difendere che ad attaccare. Torino, Cremonese, Bologna e Sassuolo, infatti, non se la giocheranno alla pari. Da capire se la Roma di Mourinho lo farà o meno. Sono quindici i punti a disposizione del Napoli. Spalletti si augura di poter incassare tanti in modo tale da poter rimanere nelle zone alte della classifica per molto tempo. Sarebbe fondamentale dominare il campionato prima della sosta del Mondiale. Per poi riprendere il 4 gennaio al Maradona con l’Inter. Ma il presente è sabato con il Toro.

fonte: Il Roma

.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati