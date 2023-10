“Da parte di Aurelio De Laurentiis, ormai siamo al delirio di onnipotenza”. Enrico Fedele non le manda a dire, nel commentare ciò che sta succedendo nel Napoli, reduce dalla pesante sconfitta contro la Fiorentina e da settimane di punti di domanda sull’operato di Rudi Garcia, mandato platealmente a quel paese da più di un giocatore azzurro, nel corso di questo primo scorcio di stagione. Il presidente, dopo averlo di fatto sfiduciato pubblicamente, ha deciso di confermare il mister e di affiancarlo durante gli allenamenti a Castel Volturno.

“Andare al centro di allenamento è un segnale di amore? Di ostinazione” secondo Fedele, perché “la coerenza è una cosa, l’ostinazione è un’altra. Garcia è stato di fatto esonerato, ha avuto il preavviso di licenziamento, eppure non va via. Vi faccio un’altra domanda: se Garcia vince a Verona, De Laurentiis passerà per il salvatore della patria: vi sembra normale? Ma si rende conto che non è soltanto una questione di risultati?”.

“Vi dirò di più – aggiunge l’opinionista – vedrete che ci sarà anche una rivoluzione nel management: qualcosa cambierà anche a livello di dirigenza. Quando si rompe una fune, non c’è niente da fare: puoi annodarla, ma è sempre rotta”.

