Da Manchester Amorim : Garnacho ha talento ma deve migliorare.

Il tecnico del Manchester United, Amorim ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della gara contro il Southampton. Non potevano mancare domande sul suo calciatore, al centro del mercato, Alejandro Garnacho:

“Garnacho ha talento ma deve imparare a giocare in una posizione diversa. Deve giocare meglio dentro al campo. Sta migliorando in fase di recupero senza palla, ma così facendo a volte non è nel posto giusto, per ripartire con le transizioni, come in passato. Io preferisco difendere e poi costruire con tutta la squadra, per raggiungere la porta avversaria. In allenamento sta migliorando, nell’ultima è partito titolare, vedremo nella prossima”

Intanto prosegue la trattativa tra il Napoli e gli inglesi, ma non è di facile soluzione. Il club di De Laurentiis avrebbe un’intesa di massima, col calciatore, ma una prima proposta da 40 milioni è stata rifiutata dai Red Devils. Nel mercato di Gennaio non è semplice trovare giocatori di quel livello, ad un prezzo economico. In Italia ci sarebbe l’opzione Ndoye, che il Bologna, per 30 milioni cederebbe. Il felsineo però non convince pienamente, un buon giocatore, ma per sostituire un talento come quello di Kvara, occorre ben altro.