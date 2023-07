Da Dimaro a Castel Di Sangro…Spunta un amichevole contro il passato!

Dopo il ritiro di Dimaro, cominciato il 15 luglio, il Napoli si prepara ad approdare a Castel di Sangro dove sarà ospite dal 28 luglio al 12 agosto. In terra abruzzese saranno 4 le sfide che vedranno impegnati i Campioni d’Italia, che dopo una stagione mozzafiato vogliono confermare le aspettative del popolo partenopeo.

Ritiro a Castel di Sangro, spuntano due avversarie del Napoli in amichevole: le ultime

Come riporta Newsdellavalle.com, in collaborazione con PianetaNapoli, gli azzurri affronteranno già al secondo giorno del ritiro di Castel Di Sangro, il 29 luglio, la formazione di prima divisione turca dell’Hatayspor. Con loro, aggregato da pochi giorni, anche una vecchia conoscenza del Napoli, il difensore centrale Nikola Maksimovic, presentato pochi giorni fa dalla società turca. La seconda amichevole in programma sarà quella del 3 agosto che vedrà gli azzurri sfidare la formazione spagnola del Girona, già avversari degli azzurri e battuti 3-1 in Abruzzo nella scorsa stagione. Questi ultimi hanno disputato un dignitoso campionato, piazzandosi al decimo posto assoluto nella Liga.

