Da Castel Di Sangro, il Sindaco Caruso annuncia: “ADL via l’11, non ci sara’ alcuna conferenza stampa”

Angelo Caruso, Sindaco di Castel di Sangro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21, nel corso della trasmissione ‘Tutti in ritiro.

“Per quale motivo il Napoli non si è allenato più con il Castel di Sangro, a differenza di quanto inizialmente previsto? L’allenamento congiunto tra il Napoli e il Castel di Sangro è saltato perché c’erano diversi azzurri indisponibili e c’era il rischio di andare incontro ad altri infortuni”.

Il Primo Cittadino ha poi aggiunto: “Parole dure del presidente del Castel di Sangro, Di Tora? Non le ho sentite, ma non c’è ragione di arrabbiarsi visto che non c’erano le possibilità di fare l’allenamento col Napoli, che si è fatto anche l’anno scorso”.

“Presentazione di Natan alla stampa? Era prevista, ma è saltata. De Laurentiis parlerà il 12 agosto? Io so che l’11 mattina andrà via, quindi non assisterà dal vivo all’amichevole contro l’Apollon al Patini”.

