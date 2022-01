Da Bologna, un Napoli Social…mente utile!

Dalla Gara del Dall’ Ara, disputata contro il Bologna del “filo partenopeo” Mihajlovic, e vinta in modo netto ,sia per il gioco , sia per la determinazione dei calciatori azzurri, le note liete per Spalletti giungono dall’ infermeria. I numeri stanno pian piano rietrando nei ranghi, e ieri la presenza di Fabian Ruiz, Zielinsky e Lozano ne sono state le probanti, oltre che il ritorno del “Nigeriano mascherato”, riferimento ad Osimhen, dal quale si percepisce la voglia di tornare a giocare ed il piu presto possibile. Ma proprio quest’ ultimo, ieri a fine gara, sui social ha voluto condividere la sua gioia con i tifosi inviando questo messaggio: “È così bello essere tornato! Solida performance dei ragazzi. Nel prossimo, Dio è il più grande. Ci muoviamo”. Con lui si sono accodati altri compagni come Fabian Ruiz e Zielinsky sottolineando la grande prova degli azzurri con un fortissimo “Grande Napoli”

