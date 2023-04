Da Bacoli giunge il vero significato del tifoso napoletano: “Chi va allo stadio, sostiene la squadra. Canta per la maglia..”

Josi Gerardo della Ragione, sindaco di Bacoli e grande tifoso del Napoli, ha pubblicato un post ricco di passione e che fa riflettere dopo la sconfitta per 4-0 della squadra di Luciano Spalletti al Maradona contro il Milan. Queste le sue parole:

“Esiste una legge, non scritta. Chi va allo stadio, sostiene la squadra. Canta per la maglia. Punto. E lo fa per 90 minuti. “Il San Paolo è una bolgia”. Quante volte lo hanno gridato alla radio. Quante volte lo hanno urlato alla tv. Un simbolo per Napoli, per la città. Napoli per il Napoli. Il Napoli per Napoli. È sempre stato così. Così dovrà continuare ad essere. O così, o niente. Una simbiosi, un legame indissolubile. E non ci interessa capire chi ha ragione. O chi ha torto. Non c’è tempo. Non serve. Non aiuta. Anzi”.

E poi: “Questo braccio di ferro non favorisce nessuno. Danneggia tutti. È lacerante. Adesso dobbiamo soltanto voltare pagina. E trovare soluzioni, subito. Per tornare a colorare lo stadio, per tornare a cantare a squarciagola. Perché lo stadio è la nostra forza. Ma solo quando canta insieme. Senza alimentare lo scontro sociale. Senza soffiare sul fuoco. Senza violenza. Senza accendere la miccia. Adesso i ragazzi hanno bisogno di noi. Abbiamo un sogno. Conquistiamo il tricolore. Si vince solo se siamo uniti. Forza, Napoli. Torna Campione!”.

