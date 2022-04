De Giovanni: “Mi dispiace perche’ consapevole che la do vinta ai facinorosi…”

Ancora una volta, sottolineato anche dallo scrittore partenopeo Maurizio De Giovanni, il Razzismo contro Napoli ed i Napoletani, ma la cosa che colpisce ancora di piu’ e che il tutto avviene a pochi chilometri da qui, cioe’ Salerno!

Roma -Salernitana, i granata vengono sconfitti dai giallorossi per 2 a 1, diventa “lo sfogo” di facinorosi e pseudo tifosi, forse sofferenti per la sudditanza verso il capoluogo campano, inneggiano come l’Italia settentrionale, e’ non solo, aff9nche’ il Vesuvio Lavi con il fuoco la citta partenopea.

Insomma scene gia viste e sentite, direbbero alcuni addetti ai lavori, che tacciono ogni volta cio’ accade, stigmatizzandone l’ accaduto!, ma stavolta e’ lo scrittore Maurizio De Giovanni, che da Napoletano , mostra come si rispetti un popolo e le proprie radici, mettendo in discussione anche il suo straordinario operato letterario, a difesa della sua citta’.

In un post pubblicato sul suo profilo Facebook, dimostra che anche il fattore economico sia secondario, rispetto alla propria provenienza ed appartenenza etnica, e la sua dimostrazione deve essere d’esempio a chi ha sempre minimizzato per puro e becero interesse personale!

Vi riportiamo il post dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni, che dimostra come si possa continuare a stare zitti, quando a pochi chilometri da casa tua, ci sono tanti Idioti che soffrono di sudditanza Territoriale, dimenticando che siamo tutti Campani:

“Mi dispiace. Per le mie lettrici, e per i miei lettori che ogni volta riempiono gli spazi in cui presento i miei libri. Mi dispiace per una città e una provincia per le quali non ho mai nascosto il mio sincero amore, tanto da farci nascere il mio personaggio più caro. Mi dispiace perché sono consapevole che così la do vinta ai facinorosi, ai delinquenti e più in generale agli imbecilli. Ma devo essere coerente, e allora devo ribadire con forza che ogni volta che si alzano cori ottusi che augurano catastrofi naturali al mio popolo, che dovrebbe essere invece amato perché fratello, stesso sangue stessa cultura, provo un profondo disgusto. E devo ribadire che tutti quelli che mi minacciano o mi insultano per questo si uniscono implicitamente a quei cori. Devo ribadire che se vado in un posto a incontrare le mie lettrici o i miei lettori non lo faccio perché devo vendere libri, perché grazie a Dio non ne ho più bisogno da molti anni. Mi hanno insegnato che se non sono gradito, non devo accettare inviti. Per cui grazie, ma non voglio mettere nessuno in difficoltà. Un saluto affettuoso a tutti, ma proprio tutti quelli che amano le mie storie“.

