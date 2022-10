Curva Roma rischio chiusura. È un altro tema caldo per la gara con il Napoli, dell’Olimpico. La curva Sud, quella del tifo più animato della Capitale è in diffida, per una pena sospesa per 2 anni, decisa dal Giudice sportivo per punire i cori e gli ululati razzisti, rivolti ai milanisti Ibrahimovic e Kessie, durante Roma-Milan della scorsa stagione.

La chiusura per un turno della Curva Sud, scatterebbe qualora gli arbitri e gli ispettori federali, segnalassero comportamenti analoghi dei tifosi durante la partita con il Napoli.

Ironia della sorte la diffida scadrebbe il 02 Novembre, subito dopo la sfida di domenica.

A rischio ci sarebbe il Derby capitolino, prossimo turno casalingo dei giallorossi. Immaginare la stracittadina senza la presenza del cuore del tifo romanista, preoccupa non poco in queste ore, sulla piazza romana.

Tra l’altro nell’ultima partita di campionato Sampdoria-Roma, la società giallorossa è stata multata per cori di discriminazione territoriale cantati dal proprio pubblico, rivolti proprio ai napoletani.

La trasferta a Roma sarà vietata ai tifosi partenopei residenti in Campania, ma la presenza di sostenitori azzurri, soprattutto nella capitale è molto nutrita.

Il rischio che possa partire qualche coro becero, contro Napoli è molto concreto.

Sarà un altro alert a cui la squadra di Mourinho, dovrà fare attenzione.

In queste ore le due tifoserie vivono la vigilia, del derby del sole, in maniera completamente diversa.

La sponda romana teme molto la squadra di Spalletti, di cui apprezzano il lavoro fatto a Trigoria, ma non hanno ancora digerito la vicenda con Totti. Sono altresi’ convinti che Mourinho con un atteggiamento attendista, possa incartarla al collega campano. La possibilità di andare a meno 1 dalla testa della classifica, rappresenta una concreta possibilità, a cui nessuno credeva.

Sponda Napoli, si vive con molta serenità questa vigilia, con la consapevolezza di avere una grande squadra, che può espugnare l’Olimpico, grazie al gioco e alle qualità dei singoli. Il timore di soffrire una squadra chiusa, pronta a ripartire, come già accaduto quest’anno, cova sotto la cenere.

Il tifoso esterno non coinvolto sentimentalmente, riconosce le qualità del Napoli, il pragmatismo della Roma, ingredienti perfetti per assistere ad una bella partita.

Sarà Irrati a dirigere l’incontro, con la Roma quest’anno un solo precedente, il pareggio a Torino contro la Juventus.

Non ha mai arbitrato il Napoli quest’anno, Irrati, l’ultima volta fu la sfida al Maradona contro la Juventus, vinta per 2 a 1, la passata stagione.

L’ultimo precedente negativo risale al 2016, sconfitta interna contro l’Udinese. In ogni caso una scelta praticamente obbligata per il designatore Rocchi, visti gli altri candidati, due romani ( Doveri e Mariani), l’altro era Orsato.

In attesa del fischio d’inizio i tifosi campani, monitorano gli allenamenti della squadra, per capire le scelte di Spalletti, con giusta apprensione, con il sogno di mantenere il primato.

