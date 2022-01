CUCCI: “Vlahovic alla Juve? A Firenze capita spesso ma per 75 milioni va ceduto! La Fiorentina può arrivare ancora in Europa League”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Italo Cucci, giornalista: “Vlahovic? A Firenze queste cose capitano abbastanza spesso, sembra che quando ci sia uno buono vada alla Juve. Sono state fatte delle leggi di mercato allucinanti. Sono uno dei pochi che ha visto vincere l’ultimo scudetto della Fiorentina e quel presidente non toccava mai il denaro perché gli faceva schifo: quel poco che aveva lo utilizzava. Non c’erano dei campionissimi ma ha battuto un super Milan. Il gioco del calcio è stato portato in borsa, un delitto. I tifosi devono capire oggi che, anche se sei fiorentino, per 75 milioni lo devi portare a Torino purtroppo. Se vuole cambiare il sistema Commisso è perché non vuole essere vittima di chi può e chi non può. Dove sarebbe potuta arrivare la Fiorentina con Vlahovic? In Europa League? E perde 75 milioni? La Fiorentina ci può arrivare anche senza quel giocatore, oggi è l’orchestra che suona. Da osservatore dico che per far contenti tutti l’alternativa sarebbe stata vendere Vlahovic all’estero, al Manchester, al Liverpool, all’Arsenal. Però tutto il putiferio si è scatenato con la cessione alla Juventus, da qui giù di parolacce”.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

YoutubePSN:https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati