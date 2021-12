Cucci: “Insigne a Toronto? E’ una tristezza”

Tiene banco in casa Napoli la vicenda legata al mancato rinnovo di Lorenzo Insigne. A tal proposito, ieri, a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Italo Cucci.

Il noto giornalista ha espresso il suo parere sull’ipotesi che il 24 in maglia azzurra possa fare la classica scelta di vita e accettare la faraonica proposta della MLS.

“Per un adoratore come me è una tristezza. Io vado a Toronto, finisco nell’ombra – come dice Giovinco -, prendo tanti di quei soldi che vivo miliardario a vita. Gli ingaggi che ti danno ora non sono per giocare a calcio ma per mantenere la famiglia. Non c’è più di mezzo il calcio perché io a Napoli resto tutta la vita se mi restano 8 milioni di euro l’anno più benefit. Messi che è andato a Parigi è più o meno la stessa cosa. Quando i qatarioti avranno vinto, il PSG tornerà a essere una squadra di provincia...”.

