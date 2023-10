Cucci : Ha ragione De Laurentiis.

Il noto giornalista Italo Cucci, intervenendo su Radio Kiss Kiss, affronta il tema diritti televisivi, prendendo le parti, del presidente del Napoli:

“Il calcio italiano ha un grande esperto, di comunicazione e d’immagine, strano che in lega non ascoltino De Laurentiis, sui diritti TV. La serie A da via una torta grandissima, per una cifra irrisoria, senza prendere esempio dall’estero e fare un canale proprio, per rivendere al meglio i diritti.

Il presidente del Napoli è l’unico, che ha bilanci corretti, rispetto agli altri che viaggiano con tanti debiti. Se hai un uomo così, in seno alla Lega, non capisco perché non prendere da lui, degli spunti importanti, come quelli sui diritti televisivi”

Cucci parla anche della sfida di Champions League, predicando compattezza :

“Partita fondamentale. I tifosi ipercritici fanno venir meno qualcosa, mi dispiacerebbe se questo, capitasse al Napoli. I tifosi devono voler bene a questa squadra, sostenerla, altrimenti non si vince”

Victor Osimhen, nonostante sia indisponibile, quest’oggi è partito da solo per raggiungere la squadra.Un gesto apprezzabile, che ad Italo Cucci, ricorda un calcio, che non c’è più:

“Osimhen da solo in Germania, mi fa ricordare Maradona a Mosca, in Russia, per la Coppa dei Campioni”

Un bel momento, per rivivere i trionfi del passato, con la speranza, che anche la partita di oggi, passi in archivio, come un bel ricordo.

