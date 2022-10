Cucchi sul caso Egonu: “Un mostro di bravura! Questa l’unica differenza”

Come un fulmine a ciel sereno, Paola Egonu ha parlato di addio all’Italia di volley femminile in uno sfogo ripreso da un video dopo il bronzo conquistato ai Mondiali:

“Basta, non puoi capire. Mi hanno addirittura chiesto perché sono italiana. Ora sono stanca. Questa è l’ultima partita che faccio con la Nazionale. L’ultima. L’ultima”. La pallavolista azzurra ha poi spiegato la decisione poco dopo ai microfoni della stampa: “Non so se continuerò con la Nazionale, potrei prendermi una pausa, ma c’è tempo per pensarci. L’estate prossima si vedrà”.

Cucchi risponde cosi al caso Egonu

Riccardo Cucchi è rimasto molto colpito dalla scena ed ha deciso di dedicare un tweet alla campionessa azzurra:

“Complimenti alle azzurre. E giù le mani da Paola Egonu. Un abbraccio alla straordinaria ragazza e fuoriclasse mondiale. Quelle lacrime fanno male a chi ama lo sport”.

Le parole dello storico giornalista di Radio Rai hanno trovato ammirazione nei commenti:

“Riccardo, non solo a chi ama lo sport. Anche a chi, stupidamente e pervicacemente continua a credere che sesso, colore della pelle e scelte individuali di ognuno di noi abbiano tutte pari dignità. Paola #Egonu è un mostro di bravura. E quella é la sua unica differenza da noi”.

