Cruciani “sfotte” Auriemma, Ma interviene Zazzaroni

Nella puntata di lunedì 12 settembre di Pressing Lunedì, Giuseppe Cruciani ha preso la parola per commentare l’attacco frontale di Luciano Spalletti a Raffaele Auriemma dopo Napoli-Spezia:

“A me non piace l’uomo potente e vincente che mette al pubblico ludibrio una che stava facendo una domanda. Questa cosa non mi è proprio piaciuta, ha avuto l’atteggiamento di uno che voleva prendersi una rivincita. Al di là di questo, la risposta migliore era ammettere di averle dette. Ho sentito l’audio e veramente hai detto che De Laurentiis lo avrebbe tenuto solo perché era sotto contratto e che i calciatori volevano andare via”.

Auriemma lo ha subito interrotto:

“Giuseppe la lingua italiana la conosco. Non ho mai detto che ha litigato con la rosa. Ho parlato di sfiducia di alcuni calciatori”.

Cruciani ha insistito: “Perché continui a negare? Avevi le tue fonti ed è legittimo che tu l’abbia detto”.

Auriemma ha replicato: “Ma perché insisti? Ascolta l’audio”.

Cruciani ha rincarato la dose: “L’ho ascoltato e mi sono fatto una risata”.

La discussione è stata poi chiusa da Ivan Zazzaroni:

“Aboliamo i social per favore. Posso dire una chicca: Spalletti ha una buona memoria e si scrive tutte le cose che scrivono su di lui. Ho avuto anch’io una discussione simile con lui nello spogliatoio dell’Olimpico per una cosa che avevo detto in radio 8-10 mesi prima. Mi rinfacciò che avevo detto una ca**ta, è fatto così”.

