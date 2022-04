Cruciani, la “Zanzara” dall’ignoranza perpetrata!

Caro e stimatissimo, non so da chi, Cruciani Giuseppe, giornalista nato a Roma, che somiglia tanto, ma lui era molto piu’ intelligente, al compianto cantante Rino Gaetano, sale alla ribalta ancora una volta per la sua sfrenata “simpatia” verso il popolo napoletano.

Anche oggi, ai microfoni di Radio 24 durante la trasmissione La Zanzara, ha commentato il furto dell’orologio rubato a Viareggio al pilota Ferrari Charles Leclerc con queste parole: ” “Ma ti pare normale che uno vada in giro con un orologio da due milioni di euro? … È come andare a Scampia con i soldi che ti escono dalle tasche“.

Ora, premettendo che il delinquere non ha zone etniche di appartenenza, ma da Viareggio a Scampia passano, piu o meno, 576,19 km, ed il tragitto prevede anche l’arrivo,come primo scalo di passaggio, nella capitale, la domanda e’, perche’ sempre Scampia, e non Testaccio ad esempio, forse troppo vicino alla sua persona? Ne potremmo elencare tanti altri, ma preferiamo glissare…

Nello stesso tempo pero’, “l’eccellentissimo luminario”, senza offesa per chi da luce alle nostre citta’ e case, ancora una volta viene nominata Scampia, per un furto, ripeto, avvenuto 576,19 km lontano da quel posto, e prova anche a correggere un tiro, sempre presente pero’ sulla bocca dello stolto giornalista, in ogni dove tra radio e televisione.

Sinceramente, inizio ad essere un po’ stufo, di questa sceneggiata patetica, di personaggi che sciacquano la loro bocca con Napoli solo per denigrarla gratuitamente, come se qui ci fosse solo il delinquere, ed in altri centri no. Napoli e fatta da gente che lavora, produce, e storia, esempio piu recente Alberto Angela, e con Procida capitale della cultura 2022. Per tanto non accetto piu’ scuse, ma fatti concreti e veri!!!

Concludendo questo mio pensiero, auspico un intervento celere e dimostrativo, dall’ ordine dei giornalisti sia del Lazio che della Campania, inserendo quello Nazionale, a non stigmatizzare ma colpire in modo esemplare chi denigra in modo scientificamente voluto, il proprio odio razzistico verso quel popolo, nel caso specifico, quello napoletano.

Sperando che questa volta, chi nominera’ Napoli, si limiti a parlare della cronaca, e non paragonarla ad un’ altra cittadina, dicendo che casomai i ladri erano addirittura napoletani, vero Cruciani? Si dice che la mamma dei gattini e sempre incinta, nel caso del giornalista romano, la mamma e’ andata di fretta, ed il figlio e’ nato cieco…di cuore! Rispetto Cruciani se capisce di cosa stia parlando!

