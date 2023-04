Cruciani e quella sua “rete fognaria” chiamata bocca! Ennesimo insulto ai napoletani…

Giuseppe Cruciani non si tira mai indietro quando c’è da “pungere” il popolo napoletano. Lo ha fatto anche nel corso dell’ultima puntata de La Zanzara in onda su Radio 24. Cruciani ha commentato la notizia dell’arresto di quattro ladri napoletani per il furto dell’orologio da 2 milioni di euro sottratto a Leclerc (pilota Ferrara). Cruciani ha riferito in diretta radiofonica:

“Hanno arrestato i 4 signori che avevano rubato l’orologio di Leclerc, secondo voi da quale città vengono? Eddai!!!”. Subito dopo dalla regia è partita la classica tipica musica napoletana in segno di sfottò.

Le parole di Cruciani hanno scatenato i commenti sui social, molti dei quali contrastanti tra di loro. Ve ne riportiamo alcuni. “Attaccare una città con pregiudizi è ignobile e squallido. Senza Napoli e i napoletani morirebbe di fame”, “Generalizzare è sempre è comunque sbagliato”, “Cruciani, ma perché devi parlare sempre di Napoli? Fai pena”

Poi ancora altri di tono ben diverso: “Sempre loro sono sempre loro”, “Strano pensavo che fossero di Bolzano”, “Sono tradizioni”.

