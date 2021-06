Crosetti sull’Italia: “Cambio generazionale più importante di una Finale…”

Nel corso della trasmissione “Punto Nuovo Sport Show” è intervenuto Maurizio Crosetti che ha analizzato il momento esaltante che sta attraversando l’Italia, qualificata al turno successivo degli Europei con tre vittorie esaltanti e nessun gol al passivo. “30 senza lode per l’Italia? Non abbiamo discusso la tesi, non c’è la lode accademica, ma dobbiamo lodare una squadra che ha fatto ben più di quello che ci si potesse aspettare. Eguagliata la serie storica di Pozzo. Sembra e rischia di essere troppo. Se esci agli ottavi, Dio non voglia, è addirittura troppo...”.

Dalle frequenze di Radio Punto Nuovo, la prestigiosa firma del quotidiano “Repubblica” ha evidenziato l’importanza del cambio generazionale in seno alla Nazionale. “Giovani molto forti, che possono farci immaginare al di là dell’Ucraina, del Belgio o di un’eventuale finale. Non sono i fuoriclasse marpioni del 2006, squadra formidabile dal punto di vista degli uomini. Erano al massimo della loro storia professionale. Da quei giocatori te lo potevi aspettare un Mondiale. Da questi giocatori non potevi aspettarti un Europeo ed invece puoi aspettarti anche questo ora. È cambiata la geografia con tanti giocatori che arrivano dalla “provincia” e che sono determinati. Questo ce l’ha un significato e vale più di una difesa blindata e di un grande centravanti…“.

Ha destato qualche clamore di troppo il fatto che prima del calcio di inizio con il Galles, non tutti i giocatori azzurri avessero sentito il bisogno di associarsi ai loro colleghi, inginocchiandosi. “Tutti dovremmo essere contro le discriminazioni, senza neppure parlarne. È giusto che un atleta, però, decida in libertà di fare o non fare un gesto. Se uno studente decide di non aderire ad uno sciopero non diventa un crumiro o un fascista. Non si può far la morale su tutto. Idealmente, io mi inginocchio: ci mancherebbe altro. Orban in Ungheria sta usando l’Europeo per propaganda politica, quello è un dittatore. Se sei un atleta, però, devi avere libertà di scelta“.

