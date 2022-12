Croazia, tanto piccola tanto grande

Dici conferma leggi Croazia. Dici silenzio, abnegazione e sacrificio leggi Croazia. La maglia a scacchi bianca e rossa è nuovamente in lizza per sollevare la coppa “tonda”. Per la seconda volta consecutiva in lizza per un sogno. La realtà europea che non ti aspetti e che silenziosamente arriva fin in fondo.

Croazia di rigore potremmo dire. Non a caso. Manca un attacco di peso e spessore ed allora il gioco che passa attraverso i saggi piedi del pallone d’oro Modric, finisce tra i calci di rigore. Giappone e poi Brasile. Vittime dagli 11 metri di una Croazia che per la seconda volta consecutiva è nelle 4 del mondo. In Russia soltanto la Francia era riuscita a batterla. Un 4-2 senza particolari appelli ma Russia 2018 è preistoria. Il mondo è cambiato e purtroppo in peggio in quelle parti del mondo.

Qatar 2022 è una nuova opportunità per la piccola realtà europea. Poco meno di 4 milioni di abitanti e per la seconda volta consecutiva, “padrona” del proprio destino calcistico e storico. Una nazione tanto piccola e così tanto infarcita di scintillanti talenti.

Modric, Brozovic, Perisic, Kovacic, Pasalic, tanta Italia nei nomi della rosa croata. È pur sempre segno di un campionato il nostro che ha ottime individualità. Inter ed Atalanta in particolar modo.

Dalic è il c.t. croato di questo rinnovato successo. Lo stesso allenatore che in Russia dovette inchinarsi in finale. C’è da credere abbia imparato la lezione. La Croazia non ha i favori dei più ma ha dimostrato tanta organizzazione. Tanta capacità di soffrire e reagire. Col Brasile con un solo tiro in porta è riuscita a qualificarsi. Lo stesso col Giappone ed ancor prima nel girone non aveva brillato ma è lì.

Lì tra le prime 4.

Ancora.

