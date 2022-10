Cristiano Giuntoli: “Vogliamo fare bella figura”

Napoli sfida la Roma nell’undicesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del club partenopeo, ha parlato ai microfoni di DAZN prima dell’inizio del match dello stadio Olimpico.

“Ci sono tanti impegni ravvicinati, vogliamo fare bella figura. Possibilmente vorremmo anche vincere. La squadra segue il mister e sta facendo molto bene. Kim, Kvara e Ndombele? Parlare dei singoli è prematuro”, ha sottolineato il dirigente del Napoli.

Parole di Mourinho? Pensiamo a noi stessi, non rispondiamo a nessuno, nè a Mourinho secondo cui i favoriti possono anche perdere, perché vogliamo semplicemente dimostrare il nostro valore, il campionato è ancora lungo”, ha riferito Giuntoli ai microfoni di DAZN.

Ricordiamo che il Napoli in questa stagione non ha mai perso. Gli azzurri sono imbattuti in Serie A e in Champions League. Un ruolino entusiasmante da parte degli uomini di Luciano Spalletti.

