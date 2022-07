Cristiano Giuntoli, con Mertens “Se ne lava le mani…”

Un Cristiano Giuntoli, che non sempre si vede davanti ai microfoni, ha sfoggiato una dialettica ed una modalità’ diretta, che ad un certo punto, mi e’ sembrato di vedere il presidente, ma poi su Mertens, i piedi tornano ben saldi a terra!

Giuntoli su Mertens…

È una cosa che non gestisco io personalmente. Col mister e il presidente ci confrontiamo sempre, per ogni caso, ma Dries c’è già prima di me e ha un rapporto straordinario con Aurelio. Ha parlato a lungo con Aurelio, che gli ha fatto una proposta importante, di quasi 5 milioni lordi, parenti a 2,5 netti, che ovviamente non è stata accettata. Questo è il disegno molto semplice”

A dirla alla Toto’, si direbbe “Questa e’ una partita chiusa”, visto che il patron se occupa, ma anche qui mi viene il dubbio? 35 anni, cannoniere di tutti i tempi del club azzurro ama Napoli, ed in molti hanno detto che si sarebbe decurtato l’ingaggio pur di rimanere, Mertens dice no!

La verità’ e richiusa nel Palazzo Donn’ Anna, ma soprattutto nei due contendenti, dove si parla di grande amicizia, ma poca chiarezza, se non nelle cifre ed emolumenti vari.

Certo è che chi ha fatto la storia del club, e si vuol trattenere, come Koulibaly del resto, non si arriva a scadenza, lo si fa prima!

Sinceramente, meglio “lavarsene le mani”, anche perché’ a breve ascolteremo le parole del presidente, e forse li capiremo, in via probabilmente definitiva, quale sara’ la storia che vorrà’ scrivere il Napoli in questo campionato

