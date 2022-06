Criscitiello: “Mercato Napoli? Mai come quest’anno sta facendo le cose che deve fare”

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, è intervenuto nel corso di ‘Radio Goal’ sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli per fare il punto sul mercato del Napoli:

“Mertens? Ci sono una serie di contraddizioni nelle dichiarazioni di ieri anche perché se arrivi a quindici giorni dalla scadenza contrattuale e non ti sei seduto al tavolo con il tuo club, allora significa che siamo arrivati al capolinea.

Deulofeu? L’Udinese ha battezzato i due possibili partenti. Il primo è Pablo Mari, Beto non sarà ceduto. Molina può andare via. Deulofeu è un discorso a parte, sia lui che l’Udinese sono d’accordo sul fatto che Napoli sia la piazza giusta per lui.

Ostigard? La trattativa è abbastanza avviata, Il Napoli mai come quest’anno sta facendo le cose che deve fare.

E’ naturale che il mercato 2022 sia diverso da quello 2021 perchè devi fare tanto visto che hai perso alcuni giocatori a parametro zero”.

