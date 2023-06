Criscitiello un fiume in piena: “Dovesse andare al Napoli quelle cose viste in coppa non possono accadere”

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, nel corso di Si Café ha parlato della Fiorentina di Vincenzo Italiano:

“Non rinnego nulla di quanto detto ieri. Per me una squadra come la Fiorentina che non arriva tutti gli anni in finale. Quest’anno la Fiorentina ci ha fatto vedere una pessima fase difensiva, una pessima linea difensiva.

Aldilà dell’errore del singolo, che ci sta, al 90esimo sull’1-1 in finale di Coppa non puoi avere la difesa così alta. Italiano per diventare un grande allenatore anche a livello europeo deve subito rivedere questo aspetto

Rabbrividisco quando sento parlare di Italiano al Napoli. Italiano è un bravissimo allenatore ma se Italiano dovesse andare al Napoli quelle cose viste ieri non possono accadere”.

