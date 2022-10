Criscitiello esalta il Napoli…Poi chiede scusa ai tifosi!

Il giornalista Michele Criscitiello, nel corso del suo intervento ai microfoni di SportItalia, ha tessuto le lodi del Napoli, protagonista di un inizio di stagione che è andato ben oltre le più rosee aspettative anche dei tifosi ottimisti:

“Il Napoli sta facendo sognare tutti. Gli azzurri hanno surclassato avversari importanti in Europa guadagnando il diritto di accedere agli ottavi di finale di Champions League con ben due giornate di anticipo. Si ha sensazione che possa essere l’anno del Napoli. Spalletti con Raspadori ha trovato un grande centravanti. Una buona notizia per tutto il calcio italiano”.

Michele Criscitiello ha poi aggiunto nel corso del suo intervento:

“A me viene sempre l’ansia nei mesi di febbraio, marzo perché il Napoli spesso perde dei punti preziosi. Ma in questa stagione ci sono tutte le condizioni per fare bene fino alla fine”.

Il cronista ha infine chiesto “scusa” ai tifosi del Napoli per avere iniziato la trasmissione parlando prima dell’Inter:

“Non abbiamo messo gli azzurri in secondo piano. Abbiamo parlato prima dell’Inter perché abbiamo seguito live la gara col Barcellona”.

Ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, Michele Criscitiello mostra quante volte la professionalità’ e l’intelligenza sia fondamentale, affinche’ il calcio resti alla fine cio’ che e ‘ per tutti noi, un divertimento! Da non far sfociare in sciocchi campanilismi e commenti da ignoranti (Si tratta di un gioco!)verso uno sport… che tale deve restare, e se oggi e’ il Napoli a prendersi le “Luci della ribalta“, ne dobbiamo esser lieti, visto che il calcio italiano tutto, ne guadagna in immagine! Quindi…Grazie Napoli!

