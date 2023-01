Cremonese o Real Madrid non fa differenza!

È il destino di chi fa Azienda per eccellere. Non esistono calcoli, esistono soltanto verbi rivolti alla Crescita ed alla affermazione. Il Napoli 5.0, il Napoli moderno, quello di Spalletti e di un De Laurentiis new version, è una squadra ed una azienda che non può fare alcun tipo di calcolo. Si fanno gare d’appalto sui 3 mercati. Al momento nulla può avere diverso criterio. Il Napoli 5.0 ha emesso una opa sui 3 titoli principali. Scudetto, Champions e coppa Italia.

Naturalmente alcuni sono raggiungibili, altri proponibili, alcuni lontani e per ora restano sogni d’oro. L’intelligenza delle scelte ponderate è rimandata. Luciano dovrà in questo caso misurarsi con la rosa, le ambizioni e le condizioni. Sembra un ossimoro ma la nuova Cremonese di Braida che arriva al Maradona è un test significativo. Spalletti intende cambiarne addirittura 9 e Ballardini all’esordio non intende far brutte figure.

9 cambi vuol dire una squadra nuova con arrangiamenti diversi. Una musica differente?

Certo occasione per tanti di mettere minuti importanti nelle gambe e nella testa.

Volti nuovi, assetto nuovo ma lo spirito e la concentrazione deve assolutamente essere lo stesso del campionato eccellente. Il Napoli di venerdì sera sebbene nei suoi nuovi interpreti deve conservare il medesimo approccio del 5-1 alla Juventus.

Azienda ed ambiente maturo, azienda internazionale che ambisce a tutto. Non c’è via di mezzo per chi vive, fa azienda e cresce a Napoli.

Non è una condanna è una dolcissima condizione. Il privilegio di vivere al centro del Mediterraneo.

