Cremonese-Napoli: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Il Napoli, esaltato dal capolavoro contro l’Ajax, vuole confermare la vetta della classifica, seppur in coabitazione con l’Atalanta, affrontando un’altra trasferta, dopo quella di Amsterdam, questa volta in casa di una Cremonese ancora a secco di successi in campionato.

Qui Cremonese

Dopo l’ottima prestazione di Lecce, condita da un preziosissimo pareggio, Alvini deve rinunciare agli infortunati Hendry, Ghiglione e Chiriches. Il tecnico dei grigiorossi dovrebbero confermare il 4-2-3-1 visto in Salento, con qualche differenza a livello di interpreti.

Pronto Bianchetti a sostituire l’ex difensore partenopeo al centro della difesa. Per il resto, davanti a Radu si muoveranno i confermati Serincola e Valeri da terzini, con il georgiano Lochoshvili a completare il pacchetto arretrato.

A centrocampo, Ascacibar agirà di fianco a Castagnetti. Poi cominciano gli innumerevoli dubbi dell’allenatore. Sulla trequarti l’unico certo del posto è Zanimacchia, sulla destra. Con Pickel e Okereke verso il forfait, almeno dall’inizio, uno tra Meité ed Escalante – con il primo in vantaggio – occuperà il centro. A sinistra, Buonaiuto o Quagliata. Unica punta, Ciofani preferito a Dessers.

Probabile formazione

CREMONESE (4-2-3-1): Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri; Castagnetti, Ascacibar; Zanimacchia, Meité, Quagliata; Ciofani. Allenatore: Alvini.

Qui Napoli

Luciano Spalletti appare orientato a turnare alcuni dei suoi uomini. Una decisione legata presumibilmente pure alla condizione di Zielinski e Kvaratskhelia, usciti acciaccati dalla serata di Amsterdam. In mediana, quindi, avanza prepotente la candidatura di Ndombele, destinato a surrogare proprio il polacco. Mentre Elmas si propone per la posizione di esterno sinistro del tridente offensivo.

A proposito di reparto d’attacco: nel consueto ballottaggio per la fascia destra, Politano sembra farsi preferire a Lozano. Inoltre, si va verso la conferma di Raspadori, in qualità di centravanti.

A proposito di rotazioni e ritorni: certo il rientro a sinistra di Mario Rui. Possibile pure l’ipotesi di concedere un turno di riposo a uno dei centrali difensivi. L’uomo di Certaldo dovrà solamente stabilire chi deve rifiatare tra Rrahmani e Kim. Nel caso in cui toccasse al kosovaro, pronto Ostigard. Altrimenti, con il coreano in panchina, giocherebbe Juan Jesus.

Piccola nota a margine, slitta ancora il ritorno in campo di Osimhen, che non è partito con il resto della squadra, nonostante sia pienamente recuperato. Una scelta meramente precauzionale, quella del tecnico, che ha preferito dargli una giornata di allenamento in più, per migliorare la condizione, invece di portarlo in panchina. Probabile che il nigeriano, ormai clinicamente guarito, ritorni nell’elenco dei convocati già per la gara di mercoledì in Champions League, contro l’Ajax.

Probabile formazione

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Politano, Raspadori, Elmas. Allenatore: Spalletti.

