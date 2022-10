Cremonese – Napoli: in 10.000 napoletani allo Zini

Il percorso del Napoli in campionato sta restituendo al popolo napoletano l’entusiasmo e l’amore per i colori della SSCNapoli.

Un entusiasmo che sembrava essere scomparso dopo gli addii di Koulibaly, Mertens e Insigne.

Ma si sa la vita è imprevedibile, come imprevedibile è stato l’exploit degli azzurri sia in campionato che in Champions.

Vittorie inaspettate, come quella contro l’Ajax terminata con 6 reti gonfiate dal Napoli. Adesso per la squadra di Spalletti la strada diventerà sempre più dura e faticosa, motivo per il quale i tifosi azzurri stanno seguendo e sostenendo tutto il cammino del Napoli.

Oggi, per la partita contro la Cremonese alle ore 18.00, lo stadio Zini si tingerà di azzurro. Saranno 10.000 i tifosi azzurri sparsi tra settore ospiti e altre zone dello stadio.

