Cremonese: i numeri non supportano gioventù e scommesse

La Cremonese è una delle squadre di Serie A che hanno l’età media più bassa. Un dato significativo, che smentisce il luogo comune sul nostro campionato, per cui mancherebbe il coraggio di puntare sui giovani. Specialmente se l’obiettivo da perseguire non va oltre la salvezza.

In questo senso, i grigiorossi alimentano il trend, cercando di valorizzare nuovi protagonisti. Dopo aver sostanzialmente stravolto l’organico che lo scorso anno, con Fabio Pecchia al timone, aveva conquistato la promozione, mostrando il gioco più divertente dell’intera cadetteria.

Tornati alla base a scadenza del prestito tre titolarissimi – Fagioli, Gaetano, e Okoli -, del gruppo meraviglioso di talenti che aveva dominato la B è rimasto solamente Luca Zanimacchia.

Anche l’allenatore è cambiato. In panchina adesso siede Massimiliano Alvini, esordiente in A non prima di aver scalato i gradini della italica piramide pedatoria: una lunga gavetta cominciata in Promozione dalle parti della sua Fucecchio e culminata la passata annata con una inaspettata qualificazione ai playoff con il Perugia.

Che fatica la Serie A

La Cremonese ha iniziato decisamente a rilento la stagione, fatica ad adattarsi alla nuova realtà ed i risultati scarseggiano. Solo tre pareggi e ben cinque sconfitte danno l’impressione che le tante scommesse non abbiano finora prodotto i frutti sperati. Tre miseri punticini sono davvero pochi, al momento, per staccarsi dalla zona retrocessione.

Eppure, i grigiorossi guardano con fiducia all’immediato futuro, perché Alvini ha dimostrato comunque di avere le idee chiare su cosa pretende dai suoi ragazzi, nelle due fasi in cui si articola il gioco.

Il sistema resta il 4-2-3-1, ancorato a rigidi princìpi tattici di riferimento, improntati alla costruzione dal basso ed al pressing alto, orientato al confronto uomo contro uomo.

Fondamentali, in questo scenario, i due mediani. A Michele Castagnetti (nella foto, sotto) e Santiago Ascacíbar, arrivato in estate dall’Hertha Berlino, sono affidate le chiavi della manovra. Stimolati continuamente alla ricezione dai centrali, per risalire il campo. Lavorano poi sulle catene laterali, oppure esplorano lo spazio tra le linee con i trequartisti offensivi.

Estro e potenza in avanti

Là davanti invece si sbatte Dessers. Ha esperienza europea e sa come segnare. Del resto, ha fatto il protagonista con la maglia del Feyenoord nella passata edizione di Conference League, di cui è stato capocannoniere con 10 reti.

Alle sue spalle, occhio al dinamismo di Okereke: nel retrocesso Venezia, non ha affatto sfigurato, andando a segno pure in 7 occasioni.

Discorso a parte merita Zanimacchia. Un offensive player in grado di accendersi e poi esplodere tutte le volte in cui può manifestare liberamente il suo modo di stare in campo, interpretando un calcio brillante e creativo. Alla soglia dei 24 anni mira a consacrarsi, confermando i numeri della B: 8 gol e 6 assist.

