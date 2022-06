Costruzione bassa: naturale evoluzione del gioco, altro che moda passeggera

Nei prossimi dieci anni il ruolo del portiere dovrà evolversi, sarà quasi un centrocampista aggiunto, perché il gioco dovrà partire dai suoi piedi. Così Luciano Spalletti in un analisi calcistica che è suonata più come un monito alla società, che un’idea tout court sul ruolo del numero uno.

Anche se questo modo di intendere il calcio viene applicato da diversi allenatori, le vittime di questo schema porta anche nomi illustri, non ultimo Gigio Donnarumma che regala palla all’attacco tedesco, per l’ennesimo gol subito nella debacle azzurra contro la Germania.

Lo sa bene Meret che ad Empoli spegne definitivamente le ultime speranze napoletane di restare agganciato al treno scudetto, che dire poi di Radu, nella fatal Bologna regala lo scudetto ai cugini rossoneri.

Solo per citare gli ultimi episodi, ma il saper giocare con i piedi diventa sempre più, una caratteristica non secondaria nel ruolo del portiere. David Ospina sembra essere l’uomo ideale da questo punto di vista e non solo, tanto è vero che da Ancelotti a Spalletti è sempre stato scelto come titolare, fatto da non sottovalutare, laddove il Napoli vira sul rinnovo di Alex Meret e non su quello del colombiano.

Parole che fanno rumore

Ecco che il messaggio del tecnico partenopeo risulta criptico o quanto meno di invito a chi di dovere, di non lesinare sul contratto del portiere titolare, per non perdere una caratteristica fondamentale, nel gioco del tecnico toscano.

Ma questa sembra solo la punta dell’iceberg, perché parlare di difficoltà nell’arrivare tra le prime quattro della prossima stagione, suona come un forte ridimensionamento di aspettative, rispetto ad un campionato concluso, in cui si poteva arrivare primi con un po’ più di convinzione.

Ovviamente se si dovessero perdere gli uomini più rappresentativi le ambizioni inevitabilmente scenderebbero di livello. È vero che ad oggi, a parte Insigne, non è partito nessuno, ma i rinnovi di Fabiàn Ruiz, Ospina, Mertens e Koulibaly sono piuttosto distanti da una felice conclusione.

È chiaro che i giocatori in questione non accettino il piano di salary cup imposto dalla società, pur non chiedendo cifre mostruose non si trova una giusta via di mezzo.

Urge trasparenza

Il tempo passa, Dimaro si avvicina e il rischio di tenere malumori interni, allenatore compreso, è sempre più vicino. Il Presidente se n’è volato in America, lasciando a Giuntoli la patata bollente, andare al muro contro muro non conviene a nessuno, soprattutto nel rispetto della tifoseria che attende il lancio della campagna abbonamenti con meno incognite e più certezze.

Nella comunicazione Luciano Spalletti è sempre stato un maestro e pensare che quelle sue esternazioni, siano casuali non è credibile, ai più è sembrato un messaggio diretto a chi di dovere.

È di primaria importanza costruire dal basso, non solo col pallone, ma anche e soprattutto con la trasparenza, dal primo all’ultimo degli addetti.

