Costacurta su Kim: “Davvero Molto Bravo…”

Alessandro Costacurta ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Napoli sulla Lazio ha elogiato il difensore centrale Kim Min-Jae autore di un gol anche questa sera: “Kim mi sembra molto, molto bravo in fase difensiva e poi ha questa qualità di fare male nell’area avversaria perché ha gambe per saltare molto in alto”.

