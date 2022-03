Costacurta: “Campionato in equilibrio, Napoli-Milan non decisiva”

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan ed opinionista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano partenopeo il Mattino, parlando della gara di domenica sera contro il Milan, e asserendo quanto segue: “Il solo fatto che ci sia una lotta con più squadre è una bella notizia per il campionato italiano”

“Si pensava che l’Inter potesse ripetere il cammino della passata stagione, ma dopo anni abbiamo un campionato finalmente molto equilibrato”. La sfida di domenica tra Napoli e Milan, a detta dell’ex difensore, non sarà decisiva: “Non credo che cambierà molto se dovesse vincere una o l’altra, perché è un campionato nel quale le squadre non hanno la continuità per 6 o 7 vittorie di fila. Il campionato non si deciderà negli scontri diretti”.

