Costacurta a Sky : “Insigne via a mento alto, ragazzo meraviglioso ma non un campione”

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan e opinionista Sky, ha commentato cosi, l’addio di Insigne dal Napoli:

“Credo che ci fosse più di uno che pensava che potesse essere l’anno buono per il Napoli. Insigne ha dato una grandissima mano a questa squadra senza essere però una stella. Non aveva le qualità caratteriali, però credo che esca da questa situazione col mento molto alto e con una grandissima personalità perché ha veramente dato tutto quello che aveva. Questo però non significa che è un campione, è un ragazzo meraviglioso ma non è un fuoriclasse”.

