Così Spalletti vuole disegnare il Napoli in vista di San Siro

Luciano Spalletti ha le idee abbastanza chiare, dopo l’allenamento congiunto con la Juve Stabia. Nulla di ufficiale, il test contro le “Vespe. Nient’affatto una vera e propria amichevole, quella che ha chiuso l’anno solare degli azzurri.

Ma comunque una sgambatura fondamentale per distribuire il minutaggio tra tutti gli uomini della rosa partenopea. Funzionale, innanzitutto, a stimolare i reduci dal Qatar e chi rientrava da qualche acciacco assortito.

Nonostante il tecnico toscano abbia abbondantemente mescolato le carte, nascondendo le sue reali intenzioni in tema di formazione da opporre all’Inter, appare confortante rilevare il recupero dell’intero organico.

Per la trasferta di Milano, infatti, l’uomo di Certaldo potrà arruolare anche Kvaratskhelia e Rrahmani, assenti per infortunio nelle ultime gare prima dello stop Mondiale.

Presumibilmente, l’esterno georgiano dovrebbe far parte dell’undici titolare. Mentre l’ex veronese rimane in ballottaggio con Juan Jesus per affiancare Kim al centro della difesa.

Nessun dubbio a metà campo

Per il resto, l’allenatore del Napoli sembra avere più certezze che dubbi. Perché in mediana è previsto l’utilizzo del terzetto che finora ha cantato e portato la croce.

Quindi Anguissa chiamato a dare sostanza al centrocampo, sporcando innumerevoli linee di passaggio. E Zielinski che avrà il compito di raccordare il gioco, consolidando la fase di possesso, al fine di cucirla con i movimenti del tridente d’attacco.

In questo scenario tattico, come al solito sarà determinante il lavoro di Lobotka. Effettivamente, per quanto visto nelle infauste partite con Villarreal e Lille, urge ritrovare il tradizionale equilibrio nelle due fasi. E chi meglio dello slovacco può garantire letture illuminate in regia, nonché capacità di chiudere gli spazi tra le linee, evitando che gli azzurri subiscano devastanti imbucate verticali.

Le incertezze di Spalletti

Dovrebbero essere sciolti soltanto all’ultimo momento i tradizionali ballottaggi per il ruolo di terzino sinistro e offensive player destro.

Che Mario Rui sia favorito su Olivera è ben più che una mera impressione. Così come Politano pare in vantaggio su Lozano nell’ormai classico sprint per una maglia da titolare.

Mentre Raspadori e Simeone inizialmente si accomoderanno in panchina, pronti a vivacizzare la squadra subentrando in corso d’opera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

Approfondisci il calendario degli azzurri a gennaio

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati