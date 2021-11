Così Spalletti s’è preso il testimone

Una straordinaria dimostrazione di forza e mentalità: questo ha dato il Napoli al cospetto della Lazio, nel giorno della memoria. La statua de El Diez ha fatto da cornice ad una prova di feroce determinazione e indiscutibile qualità degli uomini di Spalletti.

Se c’è un fotogramma che potrebbe raccontare più di altri la partita di stasera è l’ammonizione presa da Demme a pochissimi minuti dalla fine. Un’entrata nient’affatto banale, istantanea della giusta cattiveria agonistica. Magari qualcun altro, con il risultato abbondantemente in ghiaccio, avrebbe evitato di affondare il tackle. Invece il tedesco ha continuato a interpretare il match come se non ci fosse un domani.

Come del resto hanno fatto i suoi compagni. La volontà di non staccare il piede dall’acceleratore, nonostante il risultato apparisse già in cassaforte, gestendo il possesso, modulando il ritmo del giropalla, testimonia lo spirito indomito di questo gruppo. Consapevole della propria forza, spiattellata in faccia all’avversario di turno senza alcuna presunzione o spocchia. Bensì non rinunciando mai a sviluppare un calcio estremamente tecnico.

Insomma, la vittoria con i biancocelesti restituisce d’incanto alla squadra partenopea un mucchio di certezze, tecniche ed emotive. Solo affievolite, probabilmente, dalle due sconfitte consecutive. Forse inattese, eppure capaci di mettere a nudo alcune manchevolezze insite nel gioco degli azzurri.

In effetti, il Napoli si esalta e asfalta la Lazio riscoprendo le sue peculiarità. Ovvero, costruire con cura certosina, al limite del maniacale, la manovra fondendo il lavoro collettivo con le abilità individuali. La squadra, cioè, ha uno spartito radicato nella testa (e nei piedi…) dei suoi interpreti. Per cui asseconda i virtuosismi di chi ha il coraggio di assumersi l’onere della giocata risolutiva, evitando tuttavia l’improvvisazione tipica dei solisti di qualità.

Insomma, la chiave di volta che non deve lasciare indifferente chiunque vorrà scalzare la squadra di Spalletti dalla testa della classifica è proprio la capacità palesata dalla capolista di esprimere un calcio bello e pure concreto.

Allora il copione della serata ha rispettato le attese. Però, al netto delle sontuose giocate di Mertens, Zielinski o Insigne, l’orchestra ha rubato loro il palcoscenico. Guarda caso, davanti agli occhi di Maurizio Sarri. Una sorta di metafora calcistica, piuttosto che l’effettiva circolarità della vita calcistica.

Verrebbe da dire che la metafora del partita sta nel passaggio di testimone tra il “vecchio” Comandante ed il nuovo: ora c’è una diversa Estetica Trascendentale all’ombra del Vesuvio, altrettanto efficace…

