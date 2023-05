Cosi Silver Mele: ” Le Parole di Spalletti simili a Sarri…De Laurentiis eserciterà l’opzione rinnovo?”

Aurelio De Laurentiis ha inviato la Pec per esercitare l’opzione di rinnovo sul contratto di Luciano Spalletti. Eppure il tecnico del Napoli, in conferenza stampa, ha gettato più di qualche ombra sul suo futuro:

“Devo fare delle valutazioni, devo chiedermi se sono in grado di dare al Napoli quello che merita, questo devo domandarmi, devo avere a che fare solo con me. Sono nelle condizioni di poter dare alla città quanto merita? Se no bisogna fare un passo indietro”.

“Vincere scudetto qui sarebbe una cosa extra che da un punto di vista sportivo mi farà star comodo in qualsiasi situazione vivrò nel resto della mia vita. Ci sono da fare cose più belle del contratto, giocare queste partite qui, rimettersi in gioco domandandosi sempre la stessa cosa: sono in condizione di regalare al pubblico quello che merita?”, ha aggiunto Spalletti.

Il giornalista Silver Mele, sui social, non ha nascosto la sua preoccupazione:

“Le parole di Spalletti sul suo futuro mi hanno ricordato molto quelle di Sarri di qualche stagione fa”. Il mister toscano non era convinto di potere raggiungere traguardi ambiziosi come lo scudetto a Napoli e decise di cambiare aria..

